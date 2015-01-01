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कक्षाएं शनिवार से शुरू कर दी गई:गाडविन पब्लिक स्कूल घल्लू में छात्रों का पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत

फाजिल्का2 घंटे पहले
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गाडविन पब्लिक स्कूल घल्लू में कोविड-19 का संक्रमण कम होने के बाद सरकार व प्रशासन के निर्देशों पर स्कूल खोल दिए जाने के बाद विद्यालय पहुंचे विद्यार्थियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान स्कूल के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे विद्यार्थियों पर स्टाफ द्वारा पुष्प वर्षा करते हुए स्कूल पहुंचने पर शुभकामनाएं दी गई।

इस संबंधी जानकारी देते हुए वाइस प्रिंसिपल अभिलेख शर्मा ने बताया कि सरकार व प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के बाद 11वीं व 12वीं की कक्षाएं शनिवार से शुरू कर दी गई हैं और कोरोना संबंधी निर्देशों का पूरा ध्यान रखा गया है और विद्यार्थियों की कक्षाएं शुरू करने संबंधी अभिभावकों की लिखित अनुमति ली गई है। इस दौरान एमडी जगजीत सिंह बराड़ ने कहा कि गाडविन पब्लिक स्कूल द्वारा सरकार, प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 संबंधी सभी निर्देशों व आदेशों की पालना की जायेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया गया है और आज कक्षाएं शुरू होने के पहले दिन पहुंचे विद्यार्थियों के बचाव के लिये भी पूरी तरह से सावधानी बरती गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से शिक्षा को बुरी तरह से प्रभावित किया है लेकिन गाडविन पब्लिक स्कूल ने इन सात महीनों के कष्टदायक सफर में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाते हुए उन्हें घर बैठे पढ़ाई करवाई है। प्रिंसिपल मैडम लखविन्दर कौर बराड़ ने कहा कि विद्यार्थियों, मैनेजमैंट, अभिभावकों व अध्यापकों के लिये कोरोना का समय काफी कष्टदायक रहा है लेकिन हमें इससे सीखना होगा और भविष्य में सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है लेकिन हमें सावधानीपूर्वक आगे बढऩा होगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के दौरान अध्यापकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिये गाडविन स्कूल मैनेजमैंट सभी का धन्यवाद करती है।

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