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भारतीय किसान यूनियन का धरना:सरकारों ने किसानों के दुख-दर्द समझने की बजाय उन पर हमेशा अपने आदेश थोपे

गिद्दड़बाहा4 मिनट पहले
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  • 43वें दिन भी धरना रहा जारी

गुरुद्वारा साहिब पातशाही दसवीं के बाहर गिद्दड़बाहा में प्योरी वाले फाटक के पास भारतीय किसान यूनियन मानसा का नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियनों का सर्वसाझा धरना वीरवार को 43वें दिन भी जारी रहा। धरने में जिला उप प्रधान लखवीर सिंह कोटभाई, ब्लाक प्रधान मेजर सिंह दंदीवाल, इकाई प्रधान सुखमंदर सिंह हुसनर, ब्लाक प्रेस सचिव बलजिंदर सिंह गुरुसर, सलाहकार जसपाल सिंह, राजा सिंह दंदीवाल, इकबाल सिंह लुंढेवाला और बूटा सिंह दूहेवाला ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकारों ने किसानों के दुख दर्द समझने की बजाय उनके ऊपर अपने आदेश थोपे हैं।

किसानों की आर्थिक मंदहाली की जिम्मेदार सरकारें है, जिन्होंने किसान को हमेशा दबा कर रखने की नीतियां लागू की है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और पंजाब सरकार की किसान विरोधी नीतियां को पंजाब के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को अधिक से अधिक किसान और सहयोगी दिल्ली को कूच करें। इस मौके पर मेवा सिंह कोटभाई, रणजीत सिंह गुरुसर, मंदर सिंह गिद्दड़बाहा, कुलवंत सिंह कोठे माना, सुरजीत सिंह, मेजर सिंह चहल, मिट्ठू सिंह, कोटभाई, मेंबर भोला सिंह, बीकर सिंह कोटभाई, मक्खन सिंह चहल के सहित विभिन्न गांवों के बड़ी संख्या में किसान शामिल थे।

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