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खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण:एचबी स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने राज्यस्तरीय खेलों में 11 मेडल जीते

सीतो गुन्नो2 घंटे पहले
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विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते अतिथिगण व एकेडमी संचालक। - Dainik Bhaskar
विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते अतिथिगण व एकेडमी संचालक।

एचबी स्पोर्ट्स एकेडमी नारायणपुरा-रामपुरा के खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लेते हुए पंजाब से 8 और राजस्थान से 3 पुरस्कार प्राप्त किए। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए बुधवार को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह में मुख्यातिथि के तौर पर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय पोलो खिलाड़ी मनुपाल गोदारा तथा विशिष्ट अतिथि विजय भाकर ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यातिथि गोदारा ने बच्चों को खेलों की तरफ ध्यान देने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।

इस मौके पर एकेडमी के डायरेक्टर हेतराम बिश्नोई तथा डिप्टी डायरेक्टर प्रवीण पूनिया (राजू) ने बताया कि इस बार एकेडमी के खिलाड़ियों ने पंजाब से 8 और राजस्थान से 3 मेडल प्राप्त किए हैं। इसके अलावा एकेडमी के खिलाड़ी आर्मी में भी सिलेक्ट हुए हैं। इस मौके पर उन्हें भी सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि एकेडमी के विजेता खिलाड़ी 6 फरवरी को गुवाहाटी में हो रहे खेल मुकाबलों में भाग लेंगे। इस दौरान एकेडमी के सेक्रेटरी प्रवीण पूनिया, जगदीश भांभू, विनोद भादू, सुनील फौजी, विजय कुमार, नरसी राम साहु, गुरतेज सिंह, जगदीश सिंगड़, राजेश कुमार, सुनीता सहारण तथा अवनी गौड आदि मौजूद थे।

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