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जागरूकता:बच्चों को डेंगू के लक्षणों व उसके बचाव की दी जानकारी

फाजिल्का2 घंटे पहले
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सरकारी हाई स्कूल गुमजाल में शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को डेंगू जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें विशेष रूप से पहुंचे मल्टीपर्पज हैल्थ वर्कर मनोहर लाल ने बच्चों व स्टाफ को डेंगू के लक्षणों एवं उसके बचाव की जानकारी दी। मनोहर लाल ने बताया कि अपने घरों व आसपास साफ पानी जमां न रहने दें। इसके अलावा पूरी बाजू वाले कपड़े पहनने। इसके अलावा लगातार बुखार बना रहने पर सरकारी अस्पताल में जाकर अपना डेंगू टैस्ट जरूर करवाएं। इस अवसर पर विज्ञान विषय अध्यापक गगनदीप सिंह ने भी विद्यार्थियों को डेंगू संबंधी जानकारी दी।

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