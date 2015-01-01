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स्कॉलरशिप:करण गिल्होत्रा ने पहले बैच की स्कॉलरशिप दी

फाजिल्का2 घंटे पहले
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फाजिल्का के युवा उद्यमी करण गिल्होत्रा की ओर से चंडीगढ़ के बनूड़ स्थित स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट्स ऑफ ग्रुप्स के सहयोग से अपने गृह नगर के होनहारों के लिए फंटेस्टिक फाजिल्का नाम से शुरू की गई स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पहले बैच की स्कॉलरशिप शनिवार को यहां के प्रमुख स्कूल होली हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रदान की।

पहले बैच में फाजिल्का से इंस्टीट्यूट के विभिन्न हायर स्टडी कोर्सेज में दाखिला पाने वाले 7 भाग्यशाली विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट प्राप्त किए जो जल्द ही अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस मौके पर चंडीगढ़ से फाजिल्का पहुंचे करण गिल्होत्रा ने बताया कि इस स्कॉलरशिप योजना के तहत ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती तौर पर फिलहाल ऑनलाइन स्टडी शुरू करवाई जा रही है। आगामी वर्ष तक कोरोना का प्रभाव कम होने पर स्कॉलरशिप पाने वाले विद्यार्थियों को इंस्टीट्यूट में पढ़ने और हॉस्टल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यह स्कीम पढ़ेगा फाजिल्का तो बढ़ेगा फाजिल्का के नारे के साथ शुरू की गई है। वहीं स्कॉलरशिप हासिल करने वाले विद्यार्थियों ने इस स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत के लिए गिल्होत्रा का आभार प्रकट किया।

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