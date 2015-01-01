पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यक्रम:लायंस क्लब ने मनाया शुगर जागरूकता सप्ताह

फाजिल्का2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मानवता की सेवा में अग्रणी रहने वाले लायंस क्लब फाजिल्का विशाल की तरफ से डिस्ट्रिक गवर्नर पी. आर. जैरथ के दिशानिर्देश अनुसार 14 नवंबर से 22 नवंबर तक मधुमेह जांच सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।

यह शिविर शहर के तीन अस्पतालों बाला जी हैल्थ केयर सेंटर आर्मी कैंट रोड डॉक्टर अनमोल ग्रोवर,गोयल हॉस्पिटल वान बाज़ार डॉक्टर संदीप गोयल तथा मलोट रोड डॉक्टर मेहर चंद कटारिया हॉस्पिटल डॉक्टर दिनेश कटारिया पर आयोजित किया जा रहा है। क्लब के अध्यक्ष नरेश जुनेजा ने बताया कि शिविर हररोज सुबह 7 बजे से 10 बजे लगाया जाता है, जिसमें शहर व अन्य गावों के मधुमेह रोगी इस शिविर का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में रोगियों की निशुल्क जांच के अलावा निशुल्क दवा व परामर्श प्रदान किया जाता है।

प्रतिदिन लगभग 150 मरीज इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने नजदीकी कैंपों का लाभ उठाएं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आलोक कटारिया, संजीव ग्रोवर, नरेंद्र सचदेवा, सतीश सचदेवा,महेश बब्बर, राजेश गोयल, राकेश सेठी, मनोज नारंग, राकेश भुसरी, विनोद सचदेवा, एडवोकेट रितेश गगनेजा, ओ पी सचदेवा, गौरव मित्तल, शिवम् छाबड़ा, पालचंद वर्मा तथा अन्य सदस्य पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें