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शुरुआत:विधायक दविंदर घुबाया ने की जरूरतमंद लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड बांटने की शुरुआत

फाजिल्का2 घंटे पहले
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  • बोले-मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का सपना है कि कोई भी जरूरतमंद राशन लेने से वंचित न रहे

फाजिल्का विधायक दविन्दर सिंह घुबाया ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह का सपना है कि कोई भी जरूरतमंद राशन कार्ड बनाने पर राशन लेने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री के दिशा निर्देशों अनुसार जरूरतमंद लाभपात्रियों को स्मार्ट कार्ड देने की शुरुआत घर-घर जाकर की जा रही है। विधायक घुबाया ने कहा कि राज्य सरकार हरेक जरूरतमंद को अलग-अलग सरकारी स्कीमों के तहत लाभ मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।

किसी भी जरूरतमंद को योजनाओं अधीन बनता लाभ देने से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरेक जरूरतमंद लाभपात्री को बनता हक मुहैया करवाया जाएगा। इस मौके फूड सप्लाई अधिकारी गुरविन्दर सिंह ने बताया कि गांव चुवाड़िवाली वाली में 190 कार्ड लाभपात्रियों को दिए गए हैं जो रह गए हैं, उन तक भी जल्द पहुंचाएं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्लाक फाजिल्का के लाभपात्रियों को लगभग 36 हजार 400 स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। इस मौके प्रेम कुमार कुलरिया चेयरमैन, बेग चंद सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी, बलकार सिंह सिद्धू सलाहकार मीडिया, राज सिंह पंच, जसविन्दर सिंह पंच, चंद्र मोहन पंच, लेख राम पंच आदि मौजूद थे।

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