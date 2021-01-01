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खेती किसानी:बागबानी विभाग की सलाह से लगाए जाएं नए बाग, प्राइवेट कंपनियों वाले अनधिकृत तौर पर नींबू के बाग लगवा रहे

फाजिल्का2 घंटे पहले
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डिप्टी डायरेक्टर बागबानी अबोहर डॉ. तेजिन्दर सिंह ने बताया कि उनके ध्यान में आया है कि जिला फाजिल्का में कुछ प्राइवेट कंपनियों वाले अनधिकृत तौर पर नींबू के बाग लगवा रहे हैं और अधिक रेट पर नींबू के पौधे बेच रहे हैं और किसानों के गैर सिफारिश दूरी पर नींबू के बाग लगवा रहे हैं।

इस संबंधी उन्होंने किसानों को सूचित करते अपील की कि ऐसी कंपनियों से बाग लगवाने से गुरेज किया जाए और पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना से सिफारिश नींबू जाति की किस्मों के पौधे पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी और बागबानी विभाग पंजाब की सरकारी नर्सरियों या बागबानी विभाग के साथ रजिस्टर्ड प्राइवेट नर्सरियों से फलदार पौधे लिए जाएं। उन्होंने कहा कि पौधे लेने के उपरांत विभाग की सलाह से नींबू या नींबू जाति के बाग लगाए जाएं और राष्ट्रीय बागबानी मिशन के अंतर्गत नया बाग लगाने से उपलब्ध उपदान की सुविधा ली जाए।

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