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स्मार्ट स्कूल:नुकेरियां, चुवाड़ियांवाली, निहाल खेड़ा और अबोहर के स्कूल बने सुपर स्मार्ट

फाजिल्का2 घंटे पहले
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  • 48 अन्य स्कूल स्मार्ट कैटेगरी में शामिल

पंजाब के 17 विधानसभा हलकों में फाजिल्का के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नुकेरियां, चुवाड़ियांवाली, निहालखेड़ा और अबोहर के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सुपर स्मार्ट कैटेगरी की कतार में शामिल किया गया है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुपर स्मार्ट स्कूलों का नींव पत्थर रखते हुए यह स्कूल लोगों को समर्पित किए हैं।

हर विधानसभा हलके के चुने नुमाइंदों ने इन स्कूलों का उद्घाटन किया। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नुकेरियां का उद्घाटन हलका विधायक रमिंदर आवला के सपुत्र जतिन आवला द्वारा किया गया। इस दौरान अध्यापकों व विद्यार्थियों को संबोधित करते आवला ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब की अग्रणी सोच के कारण पंजाब में शिक्षा क्रांति आई है। आज मुख्यमंत्री द्वारा 117 स्कूलों को सुपर स्मार्ट स्कूलों और 8000 अन्य स्कूलों को स्मार्ट घोषित किया गया है। प्रिंसिपल हंस राज ने कहा कि नुकेरियां को जो मान मिला है और हलका विधायक रमिंदर आवला द्वारा इस तरह इस स्कूल को गोद लिया है। इससे यह लगता है कि इस स्कूल को और सहूलियतें मिलेंगी और स्कूल स्मार्ट श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इसलिए पूरा स्टाफ मेहनत कर रहा है। जतिन आवला द्वारा साइंस मैथ पार्क का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को टैब भी वितरित किए गए। आज के समागम में नायब तहसीलदार नवजीवन छाबड़ा, बीपीईओ जलालाबाद, ज सुखबीर सिंह बल, प्रिं. नरिंदर सिंह, प्रिं. अश्वनी आहूजा स्कूलों के अध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित थे। डीईओ ने कहा कि फाजिल्का के 4 स्कूल सुपर स्मार्ट और 48 अन्य स्कूल स्मार्ट बन गए हैं जिससे पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा और पंजाब सरकार ने जो सुने लिए हैं वह पूरे किए जाएंगे।

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