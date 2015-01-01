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कोरोना:जिले में कोरोना से एक की मौत, 17 नए केस

फाजिल्का2 घंटे पहले
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  • अबोहर के दोनों कोरोना पॉजिटिव शवों का स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय शिवपुरी में किया अंतिम संस्कार

जिले में शनिवार को कोरोना से संबंधित एक मरीज की मौत हुई है जबकि 17 नए मामले सामने आए हैं जिसमें अबोहर से 8, फाजिल्का से 4, जलालाबाद से 1 व सीतो गुन्नो से 4 मरीज कोरोना से संबंधित हैं। अब तक जिला फाजिल्का के 2939 कोरोना मरीज कोरोना खिलाफ जंग जीत के तंदरुस्त हो चुके हैं और अब तक पूरे जिले में 3355 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं जबकि 156 केस अन्य जिलों से हैं। जिले में अब एक्टिव मामलों की संख्या 208 और 52 लोगों की मौत हो चुकी है।

24 घंटे में 60 वर्षीय महिला और 74 वर्षीय व्यक्ति की गंगानगर में इलाज के समय मौत

अबोहर| अबोहर में 24 घंटे में कोरोनावायरस से महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई है। जिससे कोरोनावायरस से मरने वालों की संख्या 18 पहुंच गई है। दोनों मृतक श्रीगंगानगर के दाखिल थे और दोनों की आयु 60 साल से ज्यादा थी। शनिवार को दोनों कोरोना पॉजिटिव मृतकों के शव को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा सीधे मुख्य शिवपुरी में लाकर समाजसेवी संस्था नर सेवा नारायण सेवा समिति के सहयोग से अंतिम संस्कार करवाया गया। जानकारी के अनुसार संत नगर निवासी करीब 60 वर्षीय राज कुमारी पत्नी चरण दास को पिछले कुछ दिनों से सांस की तकलीफ होने पर परिजनों द्वारा उसे गंगानगर ले जाया गया। जहां डॉक्टरों द्वारा उसका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 6 नवंबर दोपहर 2 बजे उसकी गंगानगर के ही अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उसकी किसी प्रकार की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। इसी प्रकार से बाबा कॉलोनी भगवानपुरा निवासी करीब 74 वर्षीय धनराज पुत्र देवसी राम को अस्थमा के कारण सांस की तकलीफ थी। जिसे परिजनों द्वारा 6 नवंबर को गंगानगर के अस्पताल में ले जाया गया, जहां शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई।

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