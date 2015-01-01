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कोविड 19:जिले में कोरोना से एक की मौत, 6 नए केस

फाजिल्का2 दिन पहले
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जिला फाजिल्का में मंगलवार को कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 6 नए पॉजिटिव केस आए हैं जिससे जिले में अब तक कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 3773 हो चुकी हैं। जिला फाजिल्का में एक्टिव मामलों की संख्या 114 हैं जबकि इसके अलावा जिले में मौतों की संख्या 68 हो गई है। उक्त जानकारी देते हुए डीसी अरविन्द पाल सिंह संधू ने कोरोनावायरस की स्थिति के बारे में जानकारी देते बताया कि जिले में अब तक 3591 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं तथा आज 13 लोगों ने कोरोना को मात दी है।

उन्होंने जिला निवासियों से अपील करते कहा कि कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है सो, हरेक निवासी बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें, सामाजिक दूरी बनाएं रखें और बार-बार हाथों को धोया जाए। उन्होंने जिला निवासियों को जारी हिदायतों की पालना करने की अपील की गई।

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