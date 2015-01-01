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कोरोना:मुक्तसर जिले में कोरोना से एक और मौत, 22 नए केसों की पुष्टि

मुक्तसर40 मिनट पहले
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मुक्तसर जिले में वीरवार को कोरोना से एक और मौत हो गई। अब तक जिले में कोरोना से 71 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 3196 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से 2979 मरीज ठीक हुए हैं।

डॉ. एचएन सिंह ने बताया कि वीरवार को मलोट की 52 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई है। वीरवार को 22 कोरोना से नए केस आए हैं, इनमें 12 मुक्तसर, 1 मलोट, 5 गिद्दड़बाहा, 1 कोटली संघर, 1 सिखवाला, 2 किलियांवाली से संबंधित है। वीरवार को 15 मरीज स्वास्थ्य होकर अपने घर चले गए हैं। जिले में अब भी 146 एक्टिव मरीज हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 51672 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 47766 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 597 सैंपलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है।

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