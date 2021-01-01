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अवैध माइनिंग का मामला:रेत की अवैध माइनिंग करने वाला एक काबू दूसरा फरार

फाजिल्का2 घंटे पहले
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थाना सदर पुलिस ने रेत की अवैध माइनिंग करने वाले एक आरोपी को काबू किया है जबकि दूसरा फरार हो गया। जांच अधिकारी गुरिंदर सिंह चौकी इंचार्ज लाधुका ने बताया कि वहक जब थाना चौकी पर मौजूद थे तो माइनिंग अधिकारी ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित गुरमीत सिंह वासी नूरसमंद को उसके हवाले किया और बताया कि वह अवैध माइनिंग करता है।

जिसके आधार पर पुलिस ने उक्त आरोपी माइनिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर जांच अधिकारी जुगराज सिंह ने बताया कि पुलिस गश्त के संबंध में गांव नूरशाह से ढाणी सद्दा सिंह को जा रहे थे तो रास्ते में माइनिंग अधिकारी ने एक पत्र व ट्रैक्टर-ट्रॉली उनके हवाले किया जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात पर माइनिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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