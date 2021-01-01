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जागरूकता:सड़क सुरक्षा महीना के अंतर्गत पुलिस विभाग ने वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर

फाजिल्का5 घंटे पहले
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फरवरी 2021 तक मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा महीना के अंतर्गत जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा गतिविधियां आरंभ की जा रहीें हैं। गतिविधियों की लड़ी के अंतर्गत आज पुलिस विभाग द्वारा जिला पुलिस प्रमुख हरजीत सिंह की हाजिरी में ट्रक यूनियन चौक पर वाहनों को रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस दौरान जिला पुलिस प्रमुख ने हाजरीन को संबोधित करते कहा कि रात को बड़े वाहनों की अधिक स्पीड करके कई बार पशु या अन्य छोटा वाहन दिखाई नहीं देता जिस कारण दुर्घटनाएं हो जातीं हैं। उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्टर लगाने से वाहन दूर से ही नजर आने लग जाता है जिस कारण दुर्घटनाएं होने से बच जाती है।

उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि कम स्पीड पर ही वाहन चलाया जाए। उन्होंने कहा कि हरेक मानव और पशु की जान बहुत कीमती होती है जिसको बेकार नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरेक वाहन चालक को अपने व्हीकल पर रिफ्लेक्टर लगाने चाहिएं। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी साइन बोर्ड लगा कर लोगों को जागरूक किया गया जिससे साइन बोर्ड पर दर्शाए चिन्हों का प्रयोग करके सड़क पर चला जाए ताकि दुर्घटनाओं पर रुकावट लगाई जा सके। इस मौके पर उनके साथ एसपीडी अजय राज के अलावा अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

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