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कार्यक्रम:रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने पेंशनर दिवस मनाया

फाजिल्का2 घंटे पहले
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रिटायर्ड आफिसर्स एसोसिएशन फाजिल्का के सदस्यों ने वीरवार को पेंशनर दिवस स्थानीय रेस्टोरेंट में मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के चेयरमैन बीएल सिक्का और प्रधान सर्बजीत सिंह ढिल्लों ने की। मंच संचालन नरेश जुनेजा और महासचिव सतपाल भुसरी ने किया और सभी रिटायर्ड आफिसर्स का स्वागत किया।

नरेश जुनेजा ने बताया कि मार्च महीने से कोविड-19 की वजह से रिटायर्ड आफिसर्स एसोसिएशन की मीटिंग न होने की वजह से सभी मेंबर यहां एकत्रित हुए हैं। उन्होंने बताया कि पेंशनर दिवस पर सरकार ने अपने अधिकारियों को 4 साल से कोई भत्ता नहीं दिया। इंजीनियर लेखराज कंबोज ने सरकार से आग्रह किया कि डीए कि किस्तें, बकाया और छठा पे कमीशन लागू किया जाए। इसके अलावा मेडिकल भत्ता 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति महीना किया जाए और हरियाणा व राजस्थान सरकार की तर्ज पर पंजाब सरकार अपने पेंशनर्स को सुविधा दे। प्रधान सर्बजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को सम्मान नहीं दे सकी जबकि अन्य राज्यों की सरकारें 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट लागू कर चुकी है।

उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की कि पेंशनर्स को उनका बनता हक दिया जाए। इस मौके पर एसोसिएशन की तरफ से प्रधान सर्बजीत ढिल्लों और हंस राज शर्मा ने नवनियुक्त सदस्यों इंजीनियर रमेश कंबोज, सुभाष अरोड़ा को एसोसिएशन का सदस्य बनने पर बधाई दी। 80 साल की आयु पूरी कर चुके एसोसिएशन के सीनियर उप प्रधान आत्मा सिंह सेखों को हार पहनाकर व दोशाला ओढ़ कर सम्मानित किया गया। दिसंबर माह में जिन एसोसिएशनों के आफिसर्स का जन्मदिन है, उन्हें बधाई दी गई और उनको हार पहनाकर बधाई दी गई। कार्यक्रम में इंजीनियर लेखराज, हंसराज शर्मा, टेकचंद धूड़िया, इंजीनियर बाबू लाल अरोड़ा, सतपाल सेतिया, इंजीनियर कुलदीप वर्मा, इंजीनियर रमेश कंबोज, रजिंदर सिंह सिद्धू, चमन लाल कुक्कड़, विजय दावड़ा, एनके खन्ना, जय लाल, सुभाष अरोड़ा, केके ग्रोवर, सुशील शर्मा आदि मौजूद थे।

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