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जलालाबाद में हिंसा:पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में, जलालाबाद के चुनावों में हिंसा कोई नई बात नहीं

फाजिल्का4 घंटे पहले
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जलालाबाद में हिंसा होने के कारण पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जिले के लोगों के लाइसेंसी हथियार जमा किए जा चुके हैं तो फिर गोलियां चलाने वाले लोगों के पास हथियार कहां से आए? अगर गोलियां चलाने वाले बाहरी हैं तो पुलिस को हथियारों सहित जिले में घुसने वाले लोगों की या तो जानकारी नहीं थी अथवा पुलिस ने किसी राजनीतिक दबाव के चलते उनके हथियार जमा नहीं किए हैं।

जलालाबाद में चुनावों के दौरान हिंसक झड़प नई बात नहीं है। लगभग 2 दशक पूर्व नगर परिषद चुनाव में जबरदस्ती का चलन पूर्व अकाली सांसद जोरा सिंह मान ने शुरू किया था। उस समय किसी भी कांग्रेसी प्रत्याशी को नामांकन नहीं करने दिया गया था। उसके बाद सत्ता में आई कांग्रेस ने भी अकाली दल की तर्ज पर अकाली दल-भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों को मतदान केंद्रों से प्रत्याशियों को पुलिस की सहायता से मतदान केन्द्रों से उठाकर जबरदस्ती बाहर भेज दिया था और कांग्रेसी समर्थकों ने बूथों पर कब्जे कर लिए थे। अब दशक बाद इतिहास की पुनरावृत्ति देखने को मिली। संसदीय चुनाव में कांग्रेसी नेता पृथ्वी राज दूमड़ा को घेरकर उन पर कातिलाना हमला किया गया था।

गत विधानसभा चुनाव के दौरान भगवंत मान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जलालाबाद से चुनाव लड़ रहे थे तो यहां के एक गांव में अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल की गाड़ी पर पथराव हो गया था। बीते जलालाबाद उपचुनाव के दौरान अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं प्रेम वलेचा व अशोक अनेजा को कुछ समय के लिए कांग्रेस समर्थकों ने कथित तौर पर बंधक बनाया था।

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