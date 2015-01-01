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मुकाबला:चानन वाला स्कूल की सीरतजोत कौर ने स्लोगन मुकाबलों में पंजाब में से दूसरा स्थान पाया

फाजिल्का2 घंटे पहले
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शिक्षा विभाग पंजाब और एससीईआरटी द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व को समर्पित करवाए जा रहे शैक्षणिक मुकाबलों की लड़ी में से स्लोगन मुकाबले में से सरकारी प्राइमरी सम्राट स्कूल चानन वाला की होनहार छात्रा सीरतजोत कौर ने स्लोगन मुकाबलों के बीच से पंजाब में से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उक्त उद्गार विजेता छात्रा को बधाई देते जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. सुखवीर सिंह बल ने व्यक्त किए।

जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री और सेकेंडरी डॉ. सुखवीर सिंह बल नेशनल अवार्डी ने बताया कि सीरतजोत ने फाजिल्का जिले का पूरे पंजाब में मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि चानन वाला स्कूल के प्रमुख लवजीत सिंह ग्रेवाल और उनके पूरे स्टाफ की मेहनत सदका फाजिल्का जिले ने यह प्राप्ति की है। उन्होंने कहा कि यहां जिक्रयोग्य है कि इससे पहले भाषण मुकाबलों में भी इस स्कूल की छात्रा जन्नत पूरे पंजाब में से पहला स्थान प्राप्त कर चुकी है।

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