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गांवों में नौजवानों के लिए तैयार कराए जा रहे मैदान:कोर्ट कांप्लेक्स और स्टेडियमों में लगेंगे सोलर प्लांट

भवानीगढ़35 मिनट पहले
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  • छप्पड़ों को साफ करवाकर सींचेवाल मॉडल पर काम जारी
  • सोलर प्लांट के लिए वकील अमरजीत मड़कन ने मदद दी

कैबिनेट मंत्री विजयइंदर सिंगला ने संगरूर कोर्ट कांप्लेक्स में 15 किलोवाट सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट और नए बनने वाले कॉरिडोर के कार्य की शुरूआत करवाई। इस प्लांट के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील अमरजीत मड़कन ने वित्तीय सहायता दी।

वहीं, भवानीगढ़ में उन्होंने कहा कि संगरूर हलके के स्टेडियमों में उच्चस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने के साथ-साथ बिजली बिल का खर्च कम करने के लिए सोलर प्लांट लगवाएं जाएंगे। इसके अतिरिक्त संगरूर में विश्व स्तरीय स्टेडियम तैयार कराने के साथ-साथ गांवों में भी नौजवानों को खेलों से जोड़ने के लिए उच्चस्तरीय स्टेडियम और खेल मैदान तैयार कराए जा रहे हैं। संगरूर के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सिंगला ने बार एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान गगनदीप सिबिया, उपप्रधान सौरव गर्ग, सचिव बलजीत सिंह, संयुक्त सचिव तरसेम जिंदल और खजांची दविंदर सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुआई में सूबा सरकार राज्य के सर्वपक्षीय विकास के लिए कोरोना महामारी के बावजूद जरूरी काम पहल के आधार पर करवा रही है। संगरूर हलके में विकास कार्य कराने और भलाई स्कीमों का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए पूरी कार्रवाई वह अपनी निगरानी में कराते हैं।

कोर्ट कांप्लेक्स में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लोक निर्माण विभाग हर काम पहल के आधार पर करवाने के लिए विभागीय अधिकारियों को हिदायतें दी गई हैं। इस मौके पर सेशन कोर्ट के जज हरपाल सिंह, डीसी रामवीर, एसएसपी विवेकशील सोनी, पंजाब लीगल सेल के प्रधान गुरतेज ग्रेवाल आदि उपस्थित थे। भवानीगढ़ में विजयइंदर सिंगला ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ हलके के गांवों में भी उच्च सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हरसंभव कोशिश की जा रही है। बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ नौजवानों को सही दिशा प्रदान करने के लिए हर गांव में खेल मैदान तैयार कराए जा रहे हैं। गांवों में छप्पड़ों को साफ करवाकर सींचेवाल मॉडल पर काम किया जा रहा है। छप्पड़ों को आस-पास से पक्का करवाकर लोगों के सैर करने के लिए ट्रैक भी बनवाए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने राजपुरा गांव में बुजुर्गों को रिआयती बस पास भी वितरित किए।

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