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गिरफ्तार:श्रीगंगानगर का वासी वारदात की फिराक में घूमता अबोहर से काबू

अबाेहर2 घंटे पहले
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  • देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस व बाइक बरामद

किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहे श्रीगंगानगर जिले के एक युवक को सीतो चौकी की पुलिस ने पकड़ा है। वो किस फिराक में था, इसके बारे में तो कोई खुलासा नहीं हुआ है लेकिन पुलिस ने उसके कब्जे से देसी पिस्तौल, .32 बोर के दो जिंदा कारतूस व एक बिना नंबरी मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस कार्रवाई केे दौरान उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया।

हांलाकि, पंजाब पुलिस ने अभी तक इसे ज्यादा संगीन नहीं माना लेकिन उनके द्वारा जो जानकारी मीडिया को दी गई है उससे साफ है कि वो बड़ी वारदात की फिराक में थे या फिर फिरौती लेकर कुछ न कुछ घटना करने की तैयारी कर रहे थे।

फिलहाल पुलिस को इसके बारे में पता नहीं चला है और रिमांड अवधि के दौरान पकड़े गए युवक से पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार मुखबिर ने सूचना दी कि बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो लोग सीतो गुन्नो से फिरोजपुर रोड पर नाजायज पिस्तौल लेकर आ रहे हैं।

इसके बाद पुलिस ने सीतो गुन्नो बस स्टैंड के निकट नाके के दौरान सामने से बिना नंबरी एक मोटरसाइकिल को रोका तो चालक पुलिस को चकमा देने की कोशिश करने लगा। ऐसे में पुलिस ने पंज पी कॉलोनी श्रीगंगानगर निवासी राजू सिंह पुत्र दलीप सिंह को एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस .32 बोर व एक बिना नंबरी मोटरसाइकिल समेत काबू कर लिया।

इस दौरान पुलिस को गुरुहरसहाय निवासी रमना खत्री चकमा देकर फरार हो गया। सीतो चौकी की पुलिस ने यह मामला थाना बहाववाला में दर्ज करवाया है। अभी तक पुलिस यह जान नहीं पायी कि युवक पंजाब में हथियारों के साथ क्यों शामिल हुआ था और इसके पास जो बाइक है वह भी बिना नंबर की है।

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