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सड़क दुर्घटना:दादा की दवा लेकर लौट रहे पौत्र की कार को ट्रक ने मारी टक्कर ; 2 लोगों की मौत, 3 घायल

फाजिल्का2 घंटे पहले
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  • गांव मूलियांवाली में हुई सड़क दुर्घटना, मुक्तसर साहिब के ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज

गांव मूलियांवाली में ट्रक की टक्कर से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 3 घायल हो गए। जांच अधिकारी हरदेव सिंह ने बताया कि उनको सुरजीत सिंह वासी कटियांवाली मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब ने बयान दर्ज करवाए थे कि उसका दादा जय सिंह बीमार रहते हैं तथा कुछ दिनों से उसके दादा को अंधरंग की शिकायत हो गई तो उसकी रिश्तेदारी में माया बाई वासी मुल्लापुर दाखा लुधियाना और उनका दामाद जसवंत सिंह वासी पुरानी चूंगी गली नंबर 3 मोगा और उसका पंजाब पुलिस अमृतसर में कार्यरत भाई कुलदीप सिंह ने सलाह की कि उसके दादा जय सिंह को गांव घुबाया के देसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं तथा परिवार की राय लेकर वह 5 नवंबर को अपने दादा को घुबाया ले जाने की सलाह बनाई। घुबाया जाने के लिए उसका भाई कुलदीप सिंह अपनी कार (पीबी05एम7553) पर रवाना हुआ। कार की ड्राइवर सीट के साथ उसकी रिश्तेदार में लगता भाई राज सिंह वासी मंडी राजस्थान, पिछली सीट पर उसका दादा जय सिंह, जसवंत सिंह व माया बाई दवाई लेने के लिए रवाना हो गए। सुरजीत सिंह व उसकी माता शीलो बाई अपने मोटरसाइकिल पर रवाना हो गए। घुबाया में दवाई लेकर जब वह वापस अपने गांव कटियांवाली को जा रहे थे तो रात करीब 9 बजे जब वह गांव मूलियांवाली के निकट पहुंचे तो एक ट्रक (आरजे-19जीबी-2621) जिसको जरनैल सिंह उर्फ सोनू चला रहा था, ने गलत साइड से ट्रक लाकर उसके भाई की गाड़ी में मारा और अपना ट्रक बैक कर भगा ले गया। बाद में राहगीरों की मदद से उन्होंने कार में बैठे सभी व्यक्तियों को मुश्किल से बाहर निकाला। घायल जय सिंह, माया बाई व जसवंत सिंह को उपचार के लिए फाजिल्का के सिविल अस्पताल में लेकर आए जबकि उसके भाई कुलदीप सिंह व राज सिंह को उपचार के लिए श्री मुक्तसर साहिब ले गए जहां फाजिल्का के डॉक्टरों ने जसवंत सिंह व माया बाई को फरीदकोट रेफर कर दिया जहां जख्मों के ताव न सहारते हुए पहले उसके दादा जय सिंह की मौत हो गई और बाद में जसवंत सिंह ने भी फरीदकोट में दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रक चालक जरनैल सिंह वासी बैक साइड ट्रक यूनियन मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब पर धारा 304ए, 279, 337, 338, 427 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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