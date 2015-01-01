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सड़क दुर्घटना:सड़क हादसे में चालक सहित धागा मिल की 18 वर्कर हुईं घायल

गिद्दड़बाहा42 मिनट पहले
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गिद्दड़बाहा-मलोट रोड पर जुड़वां नहरों के नजदीक सड़क दुर्घटना में क्रूजर गाड़ी के चालक सहित 18 महिलाएं घायल हो गई। घायलों को गिद्दड़बाहा के सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है।

जानकारी के अनुसार गांव जीवन सिंह वाला में स्थित धागा मिल में काम करती विभिन्न गांवों की करीब 25 महिलाएं रोजाना की तरह काम पर क्रूजर गाड़ी में मिल जा रही थीं। क्रूजर (पीबी05-9396) को रूपिंदर सिंह चला रहा था। जब गाड़ी मलोट रोड स्थित जुड़वां नहरों के नजदीक पहुंची तो सामने जा रहे ट्रक के आगे अचानक बाइक सवार आ गया। उसको बचाने के लिए जैसे ही ट्रक चालक ने ब्रेक लगाई तो क्रूजर गाड़ी ट्रक के पीछे टकरा गई।

इस हादसे में क्रूजर गाड़ी के चालक रूपिंदर सिंह सहित रेनू, सोनू कौर, परविंदर कौर, बेबी, सुखपाल कौर, अर्शदीप कौर, जसविंदर कौर, सुखप्रीत कौर, रमनदीप कौर, गुरविंदर कौर, गोमती, राजवंत कौर, वीरपाल कौर, मनप्रीत कौर, पूजा, सिमरनप्रीत कौर और रानी उर्फ रेशमा घायल हो गईं। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर राहत फाउंडेशन के अनमोल जुनेजा बबलू, मनीष वर्मा मोंगा और विवेक आश्रम के शमिंदर सिंह मंगा ने घायलों को सिविल अस्पताल में पहुंचाया। एमरजेंसी में मौजूद डाॅ. अंकुश ने घायलों को प्राथमिक सहायता दी।

एसएमओ डाॅ. प्रदीप सचदेवा ने बताया कि परमिंदर कौर, सोनू कौर और सुखपाल कौर की गंभीर हालत को देखते इनको बठिंडा रेफर किया गया है जबकि बाकी घायलों की हालत खतरे से बाहर है।

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