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जिला बार एसोसिएशन का चुनाव:आज 218 वोटर तय करेंगे 10 उम्मीदवारों का भविष्य

फाजिल्का2 घंटे पहले
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कोरोना महामारी के चलते इस बार जिला बार एसोसिएशन के चुनाव लेट हो गए हैं, लेकिन शुक्रवार को चुनाव के साथ जिला बार एसोसिएशन की नई टीम का चेहरा सामने आ जाएगा। इस बार प्रधान पद के लिए जहां मलकीत सिंह सैणी और गुलशन मेहरोक के बीच कांटे की टक्कर है, वहीं अन्य पदों पर खड़े उम्मीदवार भी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा दम लगा चुके हैं।

शुक्रवार को बार एसोसिएशन के कार्यालय में चुनाव होगा। चुनाव संपन्न करवा रही कमेटी के सदस्य रोहित वाट्स, मनोज त्रिपाठी व नीलमणी सेतिया ने बताया कि प्रधान पद के लिए मलकीत सिंह सैणी व गुलशन महरोक, उपाध्यक्ष पद के लिए गौरव सचदेवा व स्वर्ण सिंह राय, सचिव चंदन चुचरा व श्रेनिक जैन, सहसचिव पद के लिए रमनजीत सिंह सैणी व जगदीश कंबोज व कोषाध्यक्ष पद के लिए योगेश रहेजा व विकास कौशल चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिनमें से पांच पदों के लिए पांच उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बार एसोसिएशन के 218 वकीलों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह चुनाव सुबह 9 बजे से शाम साढ़े चार बजे तक होगा और लगभग साढ़े पांच बजे नतीजे घोषित किए जाएंगे।

कंज्यूमर कोर्ट का मुद्दा ही रहेगा मुख्य फाजिल्का में कंज्यूमर कोर्ट स्थापित करने की मांग को लेकर वकील भाईचारा संघर्ष कर रहा है, क्योंकि फाजिल्का के लोगों को अपने केसों के लिए फिरोजपुर जाना पड़ता है। बार एसोसिएशन द्वारा 2019-2020 के लिए चुने प्रधान रितेश गगनेजा द्वारा भी कंज्यूमर कोर्ट स्थापित करने की मांग को लेकर कई कदम उठाए गए, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है।

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