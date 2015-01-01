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जलभराव:मलूकपुर माइनर में 150 फीट का कटाव आने से 100 एकड़ भूमि व रिहायशी इलाकों में जलभराव

अबाेहर2 घंटे पहले
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हनुमानगढ़ रोड पर मलूकपुर माइनर में लगभग 150 फुट का कटाव आ जाने से 100 एकड़ भूमि जलमग्न होने के कारण लोगों का भारी नुकसान होने की खबर है। नहर के कटाव के कारण पानी खेतों के अलावा कुछ रिहाइशी इलाकों व ढाणियों में भी घुस गया। इस कारण यहां रहने वाले लोगों का दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

नहर में आए कटाव का पता चलते ही नहरी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी की सप्लाई को बंद करवाया। बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही नहरबंदी समाप्त हुई है, जिसके चलते इस इलाके को सिंचाई के लिए भरपूर पानी दिया जा रहा था। परन्तु माइनर में आए कटाव के कारण जिन किसानों ने गेंहू की बोआई की थी उनकी फसल पानी में डूब गई है। इस कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ है।

पानी ओवरफ्लो होने से माइनर में आया कटाव

शुक्रवार को माइनर में पानी ओवरफ्लो होने से कटाव पैदा होने की स्थिति बन चुकी थी। हांलाकि, किसानों ने नहरी विभाग को समय पर सूचना दे दी थी। इस कटाव से बीएसएफ के इलाके, ब्रह्मर्षि स्कूल, होम्योपैथिक कॉलेज के आसपास नुकसान हुआ है।

किसानों के अनुसार इस कटाव से जितनी भी भूमि जलमग्न हुई है उससे उनकी गेहूं की बोई हुई फसल नष्ट हो जाएगी। नहरी विभाग के एसडीओ विनोद कुमार व जेई अक्षत सोनी ने बताया कि नहर के किनारे कमजोर होने की सूचना मिलने के बाद एसडीओ और कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। तभी छोटा सा कटाव आया और देखते ही देखते कटाव बड़ा हो गया और इसमें कई पेड़ गिर गए।

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