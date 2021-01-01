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सौगात:‘हर घर जल, हर घर सफाई’ के तहत गांव टाहलीवाला में वाटरवर्क्स का किया उद्घाटन

फाजिल्का2 घंटे पहले
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  • गांवों में आने वाले प्रवासियों के लिए दी जा रही है विशेष सहूलियतें
  • जिले के 34 गांवों में शौचालय बनने से लोगों को मिलेगा लाभ

सरकार द्वारा चलाए गए ‘हर घर जल, हर घर सफाई ’ मिशन के अंतर्गत जिला फाजिल्का अधीन गांव टाहली वाला जट्टा में वाटरवर्क्स का उद्घाटन किया गया और जल सप्लाई स्कीमों गांव के लोगों को समर्पित की गई। इस के अलावा जिला फाजिल्का अधीन 34 गांवों में जनतक शौचालय बनाए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रवासी लोगों और अन्य गरीब वर्गों के लिए सेनिटेशन सुविधा मुहैया कराना है।

च्छ भारत मिशन के पहले दौर अधीन लोगों के घरों में शौचालय बनाने संबंधी वित्तीय सहायता दी गई थी और अब दूसरे दौर अधीन गांवों में काम करने के लिए आने वाले प्रवासियों के लिए शौचालय बनाए जा रहे हैं। गांव थेह कलंदर के सरपंच गुरविन्दर सिंह साथ-साथ गांव वासियों ने बताया कि अब उनके गांव में काम करने आने वाली लेबर और खेतों में काम के लिए आने वाले कामगारों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और इससे गंदगी नहीं फैलेगी और सेनिटेशन सहूलियतें बेहतर होंगी।

गांव कोड़ियां वाली और गांव ढिग्गां वाली में भी जनतक शौचालय बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। यहां के वासियों का कहना है कि इससे बाहर से आए यात्रियों को फायदा मिलेगा जिससे लोग बाहर खेतों में टॉयलेट जाने की बजाय जनतक शौचालयों का प्रयोग कर सकेंगे। इससे आसपास भी साफ रहेगा और बीमारियों से भी निजात मिलेगी। डीसी 5 फाजिल्का अरविन्द पाल सिंह संधू ने बताया कि 34 गांवों में शौचालय बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई गरीब घरों में अपेक्षित जगह न होने से शौचालय नहीं बने थे, इस मिशन का लाभ उन घरों को भी मिलेगा।

यह काम मार्च 2021 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कार्यकारी इंजीनियर-कम-जिला सेनिटेशन अधिकारी मंडल फाजिल्का, इंजी. चमक सिंगला ने बताया कि हर एक गांव को कम्युनिटी टॉयलेट प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, जिसमें 4 बाथरूम कम टॉयलट होंगे। 2-2 टॉयलट महिलाओं और पुरुषों के लिए होंगे और इनमें से कोई भी एक टॉयलट दिव्यांग (अपंग) के लिए होगा, जोकि गांव की पंचायत की मांग के अनुसार बनाया जाएगा। एक की कुल लागत 3 लाख रुपए है।

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