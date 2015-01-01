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कोविड-19:फिरोजपुर में 15 मरीज हुए ठीक, 2 नए पॉजिटिव,कोरोना से अब 139 लोगों की हो चुकी है मौत

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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वीरवार को जिले में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने से अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4478 हो गई है। वहीं वीरवार को 15 मरीज रिकवर हुए हैं जिसके चलते अब जिले में 4478 मरीजों में से 4303 लोग रिकवर हो चुके हैं व 139 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 36 है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में वीरवार को 408 कोरोना सैंपल जांच के लिए भेजे हैं जिसके चलते अब तक 73 हजार 939 सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं जिसमें से 69 हजार 111 सैंपलाें की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है व 350 सैंपलों की रिपोर्ट पेंडिंग है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह बिना मास्क घर के बाहर न निकलें।

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