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कोविड-19:फिरोजपुर में 2, मुक्तसर में कोरोना के 4 नए केस आए,दोनों जिलों में 22 लोग ठीक होकर घर लौटे, अब भी एक्टिव केस 147

फिरोजपुर2 दिन पहले
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मंगलवार को फिरोजपुर जिले में 2 और मुक्तसर में कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं। अब फिरोजपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4475 हो गई है। वहीं मंगलवार को जहां 10 मरीज रिकवर होकर घरों को लौट गए हैं, जिसके चलते अब जिले में 4475 मरीजों में से 4288 लोग रिकवर होकर घर लौट चुके हैं और अब तक 139 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 49 है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में मंगलवार को 380 कोरोना सैंपल जांच के लिए भेजे हैं जिसके चलते अब तक 73 हजार 213 सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं जिसमें से 68 हजार 712 सैंपलाें की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है व 26 सैंपलों की रिपोर्ट पैंडिंग है। उधर, मुक्तसर जिले में मंगलवार को 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आने से अब पॉजिटिव मरीजों की गिनती 3712 हो गई है, जिनमें से 3521 मरीज स्वास्थ्य

होकर घर लौट गए हैं। डॉ. एचएन सिंह ने बताया कि जिले में मंगलवार को पॉजिटिव आए मरीजों 1 मलोट, 1 सिखवाला, 1 सुखना अबलू, 1 फुल्लूखेड़ा से संबंधित है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 69083 मरीजों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 63835 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई, जबकि 1354 मरीजों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को 12 मरीज स्वास्थ्य होकर अपने घर लौट गए हैं। अब 98 मरीज एक्टिव हैं।

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