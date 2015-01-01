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  • 2.05 Crore Was Spent On Development In 3 Wards In Five Years, Neither The Streets Were Built, Nor The Sewerage Was Fixed, The Street Lights Were Also Closed

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नगर कौंसिल चुनाव:पांच सालों में 3 वार्डों में विकास पर 2.05 करोड़ खर्च हुए, न गलियां बनीं, न सीवरेज ठीक हुआ, स्ट्रीट लाइटें भी बंद

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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  • 5 साल से राज कर रही शिअद व भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में

शहर की सरकार को पांच साल पूरे हो गए हैं। अब चुनावों की रणभेरी बज गई है। ऐसे में लोगों ने पांच सालाें में करवाए गए कार्यों पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए हैं। नगर कौंसिल के रिकॉर्ड के अनुसार वार्ड नंबर एक में 70 लाख, वार्ड नंबर दो में 95 लाख व वार्ड नंबर तीन में 40 लाख रुपये विकास कार्यों पर खर्च हो चुके हैं। पर इतनी राशि खर्च होने के बावजूद इन वार्डों में विकास नजर नहीं आ रहा। लोगों का कहना है कि वार्डों के हालात जस के तस पड़े हैं। आवारा पशुओं की समस्या पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया जो लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है।

वार्डों की स्थिति देखकर व लोगों की बात सुनने के बाद लगी राशि का बात हजम नहीं हो रही। न तो सभी वार्डों में गलियों की स्थिति ठीक है तो न ही स्ट्रीट लाइटों के पुख्ता प्रबंध है। यहां तक कि अनेक गलियों में सीवरेज व्यवस्था भी ठीक नहीं है। पेयजल की बात करें तो साफ पानी की आपूर्ति न होने के कारण लोगों को बीमारियों की चपेट में आने पर मजबूर होना पड़ रहा है। खासकर सफाई व्यवस्था का हाल दयनीय प्रतीत हो रहा है।

सफाई व्यवस्था लचर-वार्डों की स्थिति देखकर व लोगों की बात सुनने के बाद लगी राशि का बात हजम नहीं हो रही। न तो सभी वार्डों में गलियों की स्थिति ठीक है तो न ही स्ट्रीट लाइटों के पुख्ता प्रबंध है। यहां तक कि अनेक गलियों में सीवरेज व्यवस्था भी ठीक नहीं है। पेयजल की बात करें तो साफ पानी की आपूर्ति न होने के कारण लोगों को बीमारियों की चपेट में आने पर मजबूर होना पड़ रहा है। खासकर सफाई व्यवस्था का हाल दयनीय प्रतीत हो रहा है।

वार्डों में ये समस्याएं हैं कॉमन-सीवरेज, स्ट्रीट लाइटें, पेयजल, गलियां-नालियां, बेसहारा पशु, सफाई

वार्ड नंबर एक में अजीत नगर, कसूरी गेट (राजघाट रोड), रेलवे स्टेशन के क्वार्टर शहर वाले, बॉर्डर रोड का विकास कार्य करवाए हैं जो रह गए थे उनका कार्य जारी है। सड़क, गलियों व स्ट्रीट लाइटों का कराया गया है काम।

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