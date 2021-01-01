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समर्पण:राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 5 लाख रुपए

फिरोजपुर4 घंटे पहले
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अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर के लिए एडवोकेट रतन लाल सिंघल परिवार ने पांच लाख का योगदान दिया। संयोजक राम गोपाल ने बताया कि सिंघल परिवार के एडवोकेट रतन लाल सिंघल सीए विंरेंद्र मोहन सिंघल, सीए गगनदीप सिंघल, मीनाक्षी सिंघल, नवीता सिंघल, हिमांशु गुप्ता, नाजुक, मुस्कान, वंशम व अर्श ने अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण में योगदान के रूप मेें पांच लाख रुपए का चैक भेंट किया। सीए विरेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि यह राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर है।

भगवती राइस मिल के समीर मित्तल ने एक लाख रूपये का चैक, रमन छबीला राइस मिल वालों ने भी एक लाख रुपए चैक व अमित आरएस जी फूड वालों ने भी एक लाख का चैक सहित वहां मौके पर मौजूद राम भक्तों ने मिलकर पांच लाख रुपए का योगदान दिया। यहां राष्ट्रीय अवार्डी रामेश्वर सिंह, जिला संपर्क अभियान जीवन शर्मा, सह सपंर्क अभियान कार्यकर्ता, राम भक्त हरीश गोयल मौजूद थे।

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