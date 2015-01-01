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गिरफ्तारी:दो जगह से 550 लीटर लाहन बरामद, दो नामजद

मुक्तसरएक घंटा पहले
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पुलिस ने दो विभिन्न मामलों में 550 लीटर लाहन बरामद करके दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना सदर मुक्तसर की पुलिस ने नीलू राम वासी रूपाणा को 50 लीटर लाहन सहित गिरफ्तार किया है। वहीं, थाना कोटभाई की पुलिस ने 500 लीटर लाहन बरामद करके जसकरन सिंह उर्फ कद्दू गिल वासी गिलजेवाला पर केस दर्ज किया है, जिसकी गिरफ्तारी बाकी है। दोनों पर केस दर्ज कर लिया गया है।

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