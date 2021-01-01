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अकाली दल में शामिल:गिद्दड़बाहा में 6 कांग्रेसी परिवार शिअद में शामिल

गिद्दड़बाहा5 घंटे पहले
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अकाली दल में आए परिवारों को सिरोपा भेंट करते हरदीप सिंह ढिल्लों। - Dainik Bhaskar
अकाली दल में आए परिवारों को सिरोपा भेंट करते हरदीप सिंह ढिल्लों।

गिद्दड़बाहा में शिरोमणि अकाली दल की राजनीतिक मामलों संबंधी कमेटी के सदस्य हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक परिवार कांग्रेस को छोड़ कर अकाली दल में शामिल हो गए। यह परिवार शहर के वार्ड नं 6 से संबधित हैं। शहर के मधीर परिवार के नाम से जाने जाते प्यारे लाल, हरबंस लाल, ज्ञान चंद, विजय कुमार, पवन कुमार, नरेश कुमार, नतिन कुमार और राजेश कुमार अपने परिवारों सहित कांग्रेस छोड़ शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए।

इस अवसर पर वार्ड 6 से शिअद प्रत्याशी गीता बांसल, अमित कुमार बांसल शहरी जिला प्रधान, सीनियर अकाली नेता व वार्ड 19 से प्रत्याशी अशोक बुट्टर, हरजीत सिंह नीला मान, दर्शन लाल, पम्मा मधीर, अमिृतपाल बावा, संजीव बबलू, प्रदीप अरोड़ा, अभय ढिल्लों, भोला मधीर, प्रेम कुमार मधीर, दीपक कुमार, रोकी सिंगला, भोला सिंगला, रवि कुमार, रैस्टी रंधावा और जगतार सिंह धालीवाल आदि उपस्थित थे।

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