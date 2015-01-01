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कार्रवाई:6900 लीटर लाहन बरामद, हाथ नहीं लगे तस्कर

फिरोजपुर35 मिनट पहले
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  • पुलिस व आबकारी विभाग और तरनतारन की टीमों की दरिया किनारे कार्रवाई

आबकारी विभाग फिरोजपुर, पुलिस और तरनतारन की टीमों ने वीरवार को साझे तौर पर नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दरिया किनारे छापेमारी करके अवैध शराब तैयार करने के लिए बनाई गई 6900 लीटर लाहन, 2 लोहे के ड्रम और 1 एल्यूमीनियम का बर्तन बरामद किया है।

आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर जेएस बराड़ ने बताया कि अवैध शराब बनाकर बेचने वालों तस्करों को पकड़ने के लिए हरीके क्षेत्र में सतलुज व ब्यास दरिया के संगम स्थल के साथ लगते इलाके में वीरवार को तरनतारन की टीम के साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया गया।

इस दौरान 6900 लीटर, 1 एल्युमिनियम का बर्तन और 2 लोहे के ड्रम जब्त किए गए है। उन्होंने बताया कि यह मुहिम आबकारी विभाग के ईटीओ कर्मबीर सिंह माहला के नेतृत्व में चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ मुहिम को तेज किया जाएगा और अवैध शराब के कारोबार करने वाले तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी शराब का काम वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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