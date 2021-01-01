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करवाई:रिश्तेदार के झांसे में दुबई गई महिला को 10 हजार में बेचा

गिद्दड़बाहा2 घंटे पहले
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  • सामाजिक संस्था ने महिला की करवाई दुबई से वापसी

घर की आर्थिक हालत सुधरे इसके लिए 4 बच्चों की मां दुबई चली गई, जहां उसकी रिश्तेदार ने उसे काम दिलाने की बजाय उसे आगे 10 हजार रुपए में बेच दिया। इसके बाद उक्त महिला कड़ी मशक्कत के बाद समाज सेवी संस्था के सहयोग से अपने गांव पहुंची। पुलिस को दिए अपने बयान में मनदीप कौर ने बताया कि किरनदीप कौर पत्नी जगदेव सिंह, जो कि दुबई में रहती है, 14 अक्टूबर 2020 को गांव प्योरी में आई थी। किरनदीप कौर, जगदेव सिंह पुत्र जलौर सिंह, गुरमेल कौर पत्नी जलौर सिंह, जलौर सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी प्योरी ने उससे 50 हजार रुपए यह कह कर ले लिए कि उसे दुबई ले जाकर काम दिलवा देंगे।

दुबई ले जाकर किरनदीप कौर ने उसको एक एजेंट के पास छोड़ दिया, जहां से एजेंट ने उसको आगे किसी ओर को बेच दिया। अपने बेचने बारे पता लगने पर उसने किरनदीप कौर के साथ बातचीत की और उसको वापिस भारत भेजने की बात की जिस पर किरणनदीप कौर ने एक जाली टिकट दे दी, जब उसने उक्त टिकट दुबई रहते अपने एक रिश्तेदार को दिखाई तो उसने बताया कि यह टिकट जाली है। उसके बाद उसने गांव

प्योरी के लछमण सिंह के साथ फोन पर संपर्क किया और अपनी आपबीती सुनाई जिस पर लछमण सिंह ने समाजसेवी एसपी सिंह ओबराए से संपर्क कर उसे गांव प्योरी पहुंचाया। मनदीप कौर के बयानों पर कार्रवाई करते हुए थाना गिद्दड़बाहा पुलिस ने उक्तान के विरुद्ध मामला दर्ज लिया है।

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