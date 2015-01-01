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  • Anganwadi Workers Submitted Memorandum About Demands, Restore 40 Percent Deduction And Give Full Allowance To Anganwadi Workers: Government Of Punjab: Amritpal Kaur

ज्ञापन:आंगनबाड़ी वर्करों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, 40 प्रतिशत कटौती को बहाल कर आंगनबाड़ी वर्करों को पूरा मान भत्ता दे पंजाब सरकार : अमृतपाल कौर

फिरोजपुरएक घंटा पहले
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आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब (सीटू) की सदस्याओं ने राज्य कमेटी के आह्वान पर जिला प्रधान अमृतपाल कौर चहल के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और एसडीएम ओम प्रकाश को पंजाब सरकार के नाम मांगपत्र सौंपा। इस मौके पर अमृतपाल कौर चहल ने बताया कि आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब (सीटू) की प्राइमरी क्लासों के 3 से 6 साल के बच्चे दोबारा आंगनबाड़ी सेंटरों को देने, केंद्र के मान भत्ते में पंजाब सरकार द्वारा की 40 प्रतिशत कटौती को बहाल करके पूरा मान भत्ता देने, आईसीडीएस स्कीम को विभाग बनाकर आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्परों को सरकारी कर्मचारी मानते हुए क्रमवार दर्जा 3 व 4 देने, कर्मचारी बनने तक कम से कम मेहनताना के दायरे में शामिल करते हुए 24 हजार रुपए वर्कर और 18 हजार रुपए हेल्पर को देने सहित अन्य मांगें लटकती आ रही है।

उन्होंने कहा कि एडवाइजरी बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कौंसिल के प्रोजेक्टों को फिर आईसीडीएस स्कीम के तहत सामाजिक सुरक्षा, स्त्री व बाल विकास में लाने और अन्य मांगों को लेकर गत 15 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री और 22 अक्टूबर को ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई थी मगर मीटिंग में यूनियन की मांगों संबंधी सरकार का समर्थन न मिलने के कारण उनको अपना आंदोलन जारी रखना पड़ रहा है। इस मौके पर कर्मजीत कौर लंबी, रमनदीप कौर लंबी, सुरजीत कौर, सुखविंदर कौर, जोगिंदर कौर, गुरमीत सिंह, सविता रानी, नत्थू राम दोला नेता भट्टा मजदूर यूनियन आदि शामिल थे।

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