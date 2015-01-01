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छोटी दिवाली आज:पूजन का शुभ मुहूर्त आज शाम 5:58 से 7 बजे तक

फिरोजपुर35 मिनट पहले
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  • नरकचौथे शाम 6 बजे शुरू होकर शनिवार को दोपहर 2.18 बजे तक रहेगी

कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है । इस दिन श्री कुबेर जी का पूजन करना शुभ माना जाता है इस दिन सोना-चांदी बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार धनत्रयोदशी के दिन ही वेद धनवंतरी जी समुंदर में से अमृत लेकर के प्रगट हुए थे।

इसलिए इस दिन कुबेर जी के साथ-साथ धन मंत्री जी की भी पूजा करना आरोग्य प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। इसके अलावा नरकचौथे भी 13 नवंबर (शुक्रवार) को शाम 6 बजे शुरू होकर अगले दिन शनिवार 14 नवंबर को दोपहर 2.18 बजे तक रहेगी। इसके बाद दीपावली तिथि शुरू हो जाएगी।

दीपावली से पहले धनतेरस पर कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी-गणेश जी की मूर्ति घर लाना शुभ

पंडित अंशु देवगन ने बताया कि इस बार छोटी दीवाली और धनत्रयोदशी 13 नवंबर को है और पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:58 से 7 बजे तक शुभ है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दिन लोहे के बर्तन भूलकर भी नहीं खरीदने चाहिए नहीं तो ऐसे लोगों पर कुबेर जी की कृपा नहीं होती इस दिन चाकू कैंची आदि खरीदने से बचना चाहिए। दीपावली से पहले धनतेरस पर कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी-गणेश जी की मूर्ति घर लाना शुभ होता है।

सोना-चांदी के सिक्के खरीदना व चांदी के बर्तनों की खरीदारी को शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त सोने चांदी का कोई चौकोर टुकड़ा जिसके एक तरफ ऊँ व दूसरी तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बना हो इसकी पूजा करके तिजोरी ,दूकान या पर्स में रखने पर लक्ष्मी जी सदैव कृपा रहती है। इसी दिन धनिया के बीज खरीद कर दीपावली के दिन इसकी पूजा कर तिजोरी में रख दें, यह बहुत फलदायी होता है और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है।

विद्वानों का मानना है कि धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चहिए। नए मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। पुरानी मिट्टी के बर्तन व दीए खरीद सकते है। धनतेरस के दूसरे दिन मिट्टी के मिट्टी से बनी वस्तुओं को खरीद सकते है। धनतेरस पर लाल रंग की साड़ी और सिंदूर देना भी अति शुभ माना गया है और कौड़ी की पूजा कर के भी आप तिजोरी में रख सकते है।

इस दिन धनिया के बीज खरीदकर दीपावली पर उनकी पूजा करें, चांदी ,धातु के बर्तन व नया झाड़ू खरीदकर सारे घर की सफाई करनी चाहिए और पुराने झाड़ू को दीपावली के अगले दिन घर से बाहर फेंकना चाहिए। खील-बताशे मिठाइयों की खरीद कर अगले दिन दीपावली के त्योहार की शुरुआत करनी चाहिए। 13 नवंबर को प्रदोष व्रत, चित्रा नक्षत्र में धनतेरस पर भगवान की मूर्ति पूजन पात्र, चांदी के बर्तन, दीपक की खरीदारी शुभ है।

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