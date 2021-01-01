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कार्रवाई:जाली राशन कार्ड से ‘आधार’ कार्ड बनवाकर उठाया योजनाओं का लाभ, मामला दर्ज

मुक्तसर5 घंटे पहले
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  • किसी दूसरे के राशन कार्ड को खुद का बता डेरे में दिखाई अपनी रिहायश

जाली राशन कार्ड से आधार कार्ड बनाकर सरकारी विभागों में उपयोग कर गैर कानूनी ढंग से लाभ प्राप्त करने के आरोप में थाना सिटी मुक्तसर की पुलिस ने व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में डेरा भाई मस्तान सिंह के मुखी महंत कश्मीर सिंह ने बताया कि अजायब सिंह वासी गांव अबलू जिला बठिंडा ने डेरा भाई मस्तान सिंह मुक्तसर में अपनी रिहायश संबंधी फार्म नंबर 67612 पर जाली राशन कार्ड उपभोक्ता कार्ड नंबर 1931 तारीख 2 दिसंबर 2002 (जो इस नंबर पर असल में चिरंजी लाल पुत्र खेम चंद का राशन कार्ड बना हुआ है) बनाकर इस जाली राशन कार्ड से आधार कार्ड बनाया है।

पुलिस ने जांच में पाया कि बाबा गुरदयाल सिंह महंत डेरा भाई मस्तान ने अपना राशन कार्ड जो1989 में बना था, साल 2002 में नए राशन कार्ड जारी होने पर विभाग फूड एंड सप्लाई विभाग के रिकार्ड अनुसार चिरंजी लाल वासी मुक्तसर के 6 सदस्यों के नाम पर कार्ड जारी हुआ था, जिनके रिकार्ड अनुसार उक्त कार्ड नंबर महंत गुरदयाल सिंह के नाम पर उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं हुआ है। उक्त राशन कार्ड पर जो डिपो होल्डर बंसी राम ईशर दास की मोहर लगी है, राज कुमार डिपो होल्डर द्वारा उप कप्तान पुलिस डी मुक्तसर के पास दिए ब्यान अनुसार यह मोहर जालीे लगवाई गई है। गुरतार सिंह सहायक खुराक सप्लाई अधिकारी मुक्तसर वासी गांव बुट्टर के बयानों अनुसार 2007 में पूरे शहर के कार्ड नए बनाए जाने पर उससे पहले वाले रद्द हो गए थे। इस तरह यह कार्ड जो साल 2002 या इससे पहले जारी हुआ है, वह रद्द हो चुका है।

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