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धोखाधड़ी:जमीन के जाली दस्तावेज तैयार करने के आरोप में 4 व्यक्तियों पर केस दर्ज

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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थाना गुरु हरसहाए के अधीन गांव गट्टी अजैब सिंह में जमीन के जाली दस्तावेज तैयार करके एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने चार व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयानों में गुरचरन सिंह पुत्र जंग सिंह निवासी गट्टी अजैब सिंह जिला फिरोजपुर ने आरोप लगाया कि बलविन्दर कौर विधवा इंद्र सिंह, अनूप सिंह पुत्र बहाल सिंह, दीदार सिंह पुत्र मक्खण सिंह निवासी गांव बलेल के कामल जिला फिरोजपुर और गुरमेज सिंह नंबरदार गांव गट्टी अजैब सिंह वाली ने मिलकर उसकी जमीन के जाली दस्तावेज तैयार करके उसके साथ धोखाधड़ी की है। इस मामले की जांच कर रहे एएसआई बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयानों पर उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई शुरू कर दी है।

नरैणगढ़ बंगाली गांव में दूसरे का अंगूठा लगाकर जमीन अपने नाम करवाने के आरोप में तीन नामजद
थाना तलवंडी भाई के अधीन गांव नरैणगढ़ बंगाली में एक व्यक्ति की अच्छी जमीन को कुछ लोगों की तरफ से महिला का जाली अंगूठा लगाकर अपने नाम करवाने के आरोप में पुलिस ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में रमनदीप सिंह पुत्र हरबंस सिंह निवासी नरैणगढ़ बंगाली ने बताया कि बलजीत सिंह पुत्र मंजूर सिंह, जोगिन्द्र सिंह पुत्र जंगीर सिंह और नंबरदार जसमेल सिंह निवासी नरैणगढ़ बंगाली ने मिलकर उसकी माता प्रीतम कौर का जाली अंगूठा लगाकर अच्छी जमीन अपने नाम करवा ली और हल्की जमीन उसके नाम करके उससे धोखाधड़ी की है। इस मामले की जांच कर रहे एएसआई पाल सिंह ने बताया कि उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया हैं।

संगल काटकर रिक्शा ले गए चोर
कस्बा मल्लांवाला में दिन-ब-दिन चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कस्बे में रिक्शे पर भार ढोने वाले मुकेश कुमार ने बताया मैने अपने घर के बाहर रिक्शा मोटे संगल से साथ बांधकर खड़ा किया था। मेरी रोटी रोजी उसी पर आधारित थी। परंतु चोर रात को आरी से संगल काटकर मेरा रिक्शा ले गए। उसने कहा मैं रिक्शा पर भार ढोकर अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था।

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