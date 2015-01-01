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मारपीट:पारिवारिक झगड़े की रंजिश में मारपीट चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

फिरोजपुरएक घंटा पहले
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थाना घल्लखुर्द अधीन गांव ख्वाजा खड़क सिंह में एक पारिवारिक झगड़े में एक व्यक्ति को उसकी भाभी ने अपने मायके से भाई को बुलवाकर उसकी मारपीट करके बुरी तरह घायल करवा दिया। घायल सुखविंदर सिंह पुत्र गुरमैल सिंह मेडिकल काॅलेज फरीदकोट में भर्ती है। सुखविंदर सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका भाई जसविंदर सिंह विदेश में रहता है। जसविंदर सिंह की पत्नी राजिंदरपाल कौर अकसर घर मे झगड़ा करती है। बीते दिन वह उनकी पत्नी से झगड़ा कर रही थी, जब उसने उसे रोका तो उसने अपने भाई प्रगट सिंह पुत्र दित्त सिंह निवासी गांव मानुके को फोन करके बुला लिया। उसकी भाभी के भाई ने दो अज्ञात व्यक्ति के साथ आकर उसको मारपीट करके घायल कर दिया। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर जजपाल सिंह ने बताया चारों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

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