पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

एजुकेशन अपडेट:मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन समारोह के जरिये अपग्रेड स्कूलों का किया लोकार्पण

फिरोजपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • लुबड़ीवाला का प्राइमरी स्कूल हुआ स्मार्ट

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सूबे के सरकारी स्कूलों को पढ़ाने की तकनीकों और बुनियादी सुविधाओं के पक्ष से अति आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू की स्मार्ट स्कूल मुहिम को व्यापक समर्थन मिल रहा है। विभाग की स्कूल शिक्षा सुधार लहर के तहत स्मार्ट स्कूलों के तौर पर विकसित किए स्कूलों का शनिवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकार्पण किया। समारोह शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला के नेतृत्व में और सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुमार की देखरेख में हुआ। ऑनलाइन समारोह के जरिए मुख्यमंत्री ने इन स्कूलों का लोकार्पण किया। उन्होंने स्कूल प्रमुखों, अध्यापकों, विद्यार्थियों के अभिभावकों, पंचायतों और स्कूल प्रबंधक समितियों के प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया।

मुख्यमंत्री ने जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूल लोमड़ी वाला ब्लाॅक सतीए वाला का भी उद्घाटन किया। जिला मौलिक शिक्षा अफसर राजीव छाबड़ा, उप जिला मौलिक शिक्षा अफसर सुखविंदर सिंह, पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब के जिला कोआर्डिनेटर महेंद्र सिंह शैली, ब्लाॅक प्राथमिक शिक्षा अफसर इंद्रजीत सिंह और स्मार्ट स्कूल जिला कोआर्डिनेटर पारस खुल्लर ने बताया कि प्रदेश के शिक्षा इतिहास में यह पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूल अध्यापकों को सामूहिक रूप में संबोधित किया। इस उद्घाटन समारोह में पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब टीम ने लोमड़ी वाला स्कूल में किताबों की प्रदर्शनी भी लगाई।

स्कूल प्रमुख जसविंदर कौर ने बताया कि पंजाब सरकार, स्कूल स्टाफ, जिला और ब्लाॅक शिक्षा आधिकारियों, स्मार्ट स्कूल कोआर्डिनेटर और गांववासियों से मिले सहयोग से सरकारी प्राथमिक स्कूल लोमड़ी वाला ने यह उपलब्धि हासिल की है। इस मौके पर अवतार सिंह, जसविंदर कौर, जोगिंद्रो, सुखविंदर सिंह, अध्यापक तलविंदर सिंह, परमजीत कौर, कुलजीत कौर, आरती, रमन‌, शिमला, महल सिंह, सर्बजीत सिंह भावड़ा, अवतार सिंह, गुरजीत सिंह सोढी, शमशेर सिंह, सुरिंदर सिंह गिल, हरीश कुमार, मनप्रीत सिंह, जसविंदरपाल सिंह मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें