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पल्स पोलियो अभियान:बस्ती टैंकांवाली में 5 साल तक के बच्चों को पिलाई पोलियोरोधी दवा

फिरोजपुर4 घंटे पहले
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पल्स पोलियो मुहिम के तहत रविवार को सिविल सर्जन डॉ. रजिंद्र राज के दिशा-निर्देश के तहत और सीनियर मेडिकल अफसर डॉ. मीनाक्षी ढींगरा की अगुवाई में कैंट स्थित बस्ती टैंकांवाली में 5 साल के बच्चों को पोलियो रोधक बूंदें पिलाई गईं। पल्स पोलियो अभियान के तहत फिरोजपुर कैंट की टीमों को टीम सुपरवाइजर नरिंद्र शर्मा ने रवाना किया।

इस मौके सोनू शर्मा, बलविंद्र कौर, मनदीप चावला, रणजीत कौर, सुखबीर कौर, रीबका ने बच्चों को पल्स पोलियो बूंदें पिलाई। प्रशासन की ओर से 634 बूथ ,18 मोबाइल टीमें बनाकर 1,10545 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। इस दौरान नोडल अधिकारी डॉ. बलदेव अरोड़ा भी उपस्थित थे।

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