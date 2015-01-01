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सम्मानित:मुक्तसर में क्लीन एंड ग्रीन सोसायटी ने एसडीएम स्वर्णजीत कौर को किया सम्मानित

मुक्तसरएक घंटा पहले
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मुक्तसर के थाना सिटी के पास सब्जी मंडी में कई सालों से बने कूड़े के डंप को एसडीएम के आदेशों के अनुसार नगर कौंसिल द्वारा मंगलवार को कूड़े के डंप को उठवा दिया गया। उल्लेखनीय है कि सब्जी मंडी में लगे कूड़े के डंप को उठवाने के बाद अब शहरवासियों को काफी राहत महसूस हुई है। एसडीएम स्वर्णजीत कौर द्वारा किए गए इस कदम को क्लीन एंड ग्रीन सेवा सोसायटी के प्रधान तरसेम गोयल व बूटा राम कमरा ने प्रशंसनीय बताया व उनके कार्यालय में पहुंचकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसडीएम ने सोसायटी सदस्यों का धन्यवाद किया।

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