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बधाई:गुरपिंकस मान को बार एसोसिएशन गिद्दड़बाहा का उपप्रधान चुने जाने पर दी बधाई

गिद्दड़बाहा2 घंटे पहले
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एडवोकेट गुरपिंकस मान को बार एसोसिएशन गिद्दड़बाहा का सर्वसम्मति से उप प्रधान चुने जाने पर शिअद की राजनीतिक मामलों बारे कमेटी के सदस्य हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों ने बधाई दी। हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों ने कहा कि गुरपिंकस मान ईमानदार व बेदाग व्यक्तित्व के मालिक हैं। गुरपिंकस मान ने हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों और बार एसोसिएशन के सदस्यों का धन्यवाद करते कहा कि वह एसोसिएशन की तरक्की के लिए काम करने को हर समय तैयार रहेंगे।

इस दौरान सीनियर अकाली नेता अशोक बुट्टर, यूथ नेता अभय ढिल्लो, एडवोकेट गुरमीत मान, चरनजीत सिंह, एडवोकेट गुरबिंदर सिंह ढिल्लों, गुरचरन सिंह भलाईआना, राजू सिंगला, लक्खी किंगरा, हरजीत सिंह नीला मान, सुरजीत सिंह फकरसर, जसविंदर ढिल्लों, नवी मधीर, रेस्टी रंधावा, सुनील कुमार, कुकू नंबरदार, पूर्व सरपंच बलकार सिंह, निजी सहायक जगतार सिंह धालीवाल आदि मौजूद थे।

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