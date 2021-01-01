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बैठक:मुक्तसर के 31 वार्डों में कांग्रेस ने घोषित किए उम्मीदवार

मुक्तसर5 घंटे पहले
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  • उम्मीदवारों के चयन में भाजपा पिछड़ी, गिद्दड़बाहा और मलोट में पार्टी को उम्मीदवार ढूंढ़ने में हो रही मुश्किल

कई दिन चली बैठकों के बाद रविवार को आखिरकार कांग्रेस ने मुक्तसर के 31 उम्मीदवारों का एलान कर दिया। उल्लेखनीय है कि मुक्तसर कांग्रेस में गुटबंदी के चलते उम्मीदवार का चयन करना हाईकमान के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ था। हालांकि 20 से ज्यादा वार्ड में तो कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय ही थे परंतु 8-9 वार्ड ऐसे थे जहां कभी किसी उम्मीदवार का नाम आगे तो कभी किसी उम्मीदवार का नाम। इसके चलते कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व शिरोमणि अकाली दल से पहले उम्मीदवारों का एलान करने में पीछे रह गई।

रविवार को टिकटों का ऐलान करते ऑब्जवर पवन गोयल व अन्य कांग्रेसी नेता की उपस्थिति में कांग्रेसी ऑब्जर्वर पवन गोयल ने एलान करते वार्ड नं. 1 से सिमरजीत कौर पत्नी जगमीत सिंह गोरा, वार्ड नं. 2 शिवानी बजाज पत्नी मिंकल बजाज, वार्ड नं. 3 हरजीत कौर पत्नी गुरमीत सिंह जीता एमसी, वार्ड नं. 4 यादविंदर सिंह यादू पूर्व वाईस प्रधान नगर कौंसिल, वार्ड नं. 5 से शरणजीत कौर पत्नी गुरजंट सिंह, 6 से गुरिंदर सिंह कोकी बावा पूर्व नगर कौंसिल प्रधान, वार्ड नं.7 शरनजीत कौर पत्नी कर्मजीत सिंह कम्मा, वार्ड नं. 8 से तेजिन्द्र सिंह जिम्मी फत्तनवाला पूर्व पार्षद को टिकट दी गई है।

मुक्तसर नगर कौंसिल चुनाव के लिए कांग्रेस, शिरोमणि अकाली व आम आदमी पार्टी ने लगभग सभी वार्ड से अपने उम्मीदवारों का एलान कर दिया है, परंतु उम्मीदवार के चयन के मामले में भाजपा की हालत अभी पतली ही है। गिद्दड़बाहा व मलोट में भाजपा को उम्मीदवार ढूंढने मुश्किल हो गए हैं वहीं मुक्तसर में भी भाजपा को सभी वार्डाे से उम्म्मीदवार न मिलने को लेकर चर्चा है।

संजना झांब को वार्ड 9 से मिली टिकट

वार्ड नं. 9 से संजना झांब पत्नी कर्मजीत सिंह करमा, वार्ड नं. 10 से प्रेम कुमार बेरी, वार्ड 11 से रीना रानी पत्नी विशाल पनसेजा, वार्ड न.12 से जसविंदर सिंह मिंटू कंग, वार्ड नं. 13 से अनमोल ग्रेवाल चहल पत्नी भाई जशन चहल, वार्ड 14 से नानकचंद महेन्द्रा, वार्ड 15 रमनप्रीत कौर पत्नी, वार्ड 16 से गुरबिंदर कौर पतंगा, वार्ड नं. 17 से जसप्रीत कौर पत्नी बिट्टा गिल पूर्व पार्षद, वार्ड 18 से गुरप्रीत सिंह गोपी, वार्ड 19 से प्रितपाल कौर पत्नी अजीत सिंह कंग, वार्ड 20 से चंदगीराम पूर्व पार्षद, वार्ड 21 से कुलविंदर कौर पत्नी राम सिंह, वार्ड नं. 22 से गुरशरण सिंह शरना बराड़, वार्ड नं. 23 कंचना रानी पत्नी रवि मोर्य को टिकट दी गई है।

शम्मी तेहरिया वार्ड 24 से चुनाव मैदान में
वार्ड 24 से शम्मी तेहरिया पूर्व नगर कौंसिल प्रधान, वार्ड नं. 25 से बरखा रानी पत्नी संदीप चौधरी, वार्ड नं. 26 से शिकंदर सिंह, वार्ड नं. 27 से कशिश सुखीजा पत्नी रणदीप सुखीजा, वार्ड नं. 28 से महेन्द्र चौधरी पूूर्व पार्षद, वार्ड नं. 29 से राकेश चौधरी पूर्व पार्षद, 30 से मोनिका रानी पत्नी संदीप गिरधर, वार्ड नं. 31 से स्वर्ण सिंह राठौड़ को कांग्रेस की टिकट दी गई है। वहीं भाजपा ने मुक्तसर के 31 वार्डाे सेे उम्मीदवार तैयार कर लिए हैं वह उनका एलान नहीं कर सीधे ही नामांकन दाखिल करवाएगी।
वार्ड 6 से भाजपा के युवा नेता अनुराल शर्मा राहुल ने सरगर्मी शुरू की
सूत्रों का कहना है भाजपा की टिकट पर जिस वार्ड से चुनाव लड़ने की कोई उम्मीदवार हामी भरता है तो अगले ही दिन अकाली दल की ओर से उस उम्मीदवार को चुप करवा दिया जाता है इसलिए भाजपा चुपचाप उम्मीदवारों को सीधे नामांकन पत्र भरवाने की योजना बना रही है। अभी तक तो वार्ड नं. 6 से भाजपा के नौजवान नेता अनुराल शर्मा राहुल ने ही अपनी सरगर्मी शुरू की है। इस संबंधी भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश गोरा पठेला से ने कहा कि उन्होंने 3 नगर कौंसिलों के लिए अधिकतर उम्मीदवारों की लिस्ट हाईकमान चंडीगढ़ को भेज दी है, जिनका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा।

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