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निर्देश:कौंसिल ने सब्जी मंडी से डंप हटाया, अब कूड़ा फेंकने वाले पर चालान की चेतावनी

मुक्तसर2 दिन पहले
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  • भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद एसडीएम के निर्देश पर हरकत में आए कौंसिल के अधिकारी

अमित अरोड़ा |थाना सिटी के सामने सब्जी मंडी में नगर कौंसिल द्वारा लगाए डंप को उठवाने के लिए शहर के लोगों और समाज सेवी संस्थाओं के सदस्यों ने काफी धरने-प्रदर्शन किए मगर डंप को हटाया नहीं गया। 12 दिसंबर को दैनिक भास्कर में इस संबंधी खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आईं एसडीएम ने नगर कौंसिल के अधिकारियों को यहां से कूड़े का डंप उठवाने के निर्देश दिए और मंगलवार को नगर कौंसिल ने इस डंप को हटा दिया है। इसी बीच सफाई सेवक रेहड़ी यूनियन ने डंप हटाए जाने का विरोध किया।

नगर कौंसिल के सेनेटरी इंस्पेक्टर परमजीत सिंह के साथ अन्य अधिकारी मंगलवार को सब्जी मंडी में पहुंचे। उन्होंने वहां से कूड़ा उठवाकर लोगों को आगे से यहां कूड़ा न फेंकने की चेतावनी दी। सेनेटरी इंस्पेक्टर ने बताया कि डंप पर नजर रखने के लिए एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी है, जो भी व्यक्ति जहां कूडा फेंकता पकड़ा गया तो उसका चलान किया जाएगा।

अब लोगों को मिलेगा बीमारियों से छुटकारा
सब्जी मंडी में इस कूड़े का डंप उठाए जाने के बाद सब्जी लेने के लिए आते लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, वहीं सब्जी मंडी में घूमने वाले लावारिस पशुओं से भी राहत मिलेगी। इन पशुओं के कारण यहां हादसे भी होते थे क्योंकि यह लावारिस पशु यहां पूरा दिन कूड़े में मारते रहते थे और कभी-कभी लड़ते-लड़ते सड़क पर आ जाते थे, जोकि हादसों का कारण बनते थे। अब लोगों को इस गंभीर समस्या से छुटकारा मिलेगा।

घरों से उठाया मिक्स कूड़ा लाने पर होगा चालान : परमजीत सिंह
नगर कौंसिल के सेनेटरी इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने कहा कि सफाई सेवक व रेहड़ी यूनियन वाले घरों से मिक्स कूड़ा लेकर आते हैं जोकि वह एमआरएफ सेंटर नहीं डालने देंगे। अगर कोई कूड़ा फेंकता पकड़ा गया तो उसका चालान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो सफाई सेवक व रेहड़ी यूनियन वाला गिला/सुक्खा कूड़ा अलग-अलग लेकर आएगा, उसका कूड़ा एमआरएफ सेंटर में लिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि सब्जी मंडी से कूड़े का डंप उठाए जाने का सफाई सेवक व रेहड़ी यूनियन ने एतराज जताया तो वह बोले कि यह घरों से गिला/सुखा कूड़ा मिक्स कर जाते हैं और अब उन्हें अलग/अलग करके लाने को कहा है, जिस कारण विरोध है।

मंगलवार को नगर कौंसिल ने जब सब्जी मंडी में लगे कूड़े के डंप को हटाया तो सफाई सेवक और रेहड़ी यूनियन ने डंप के हटाए जाने का विरोध किया। सफाई सेवक व रेहड़ी यूनियन के प्रधान अजय कुमार ने बताया कि वह शहर के लोगों के घरों का कूड़ा उठाकर यहां डालते थे। अब प्रशासन उन्हें यह बताए कि अब वह घरों का कूड़ा लाकर कहां डाले। उन्होंने कहा कि वे घरों से कूड़ा उठाने बंद कर देंगे। सफाई सेवक व रेहड़ी यूनियन के एतराज जताए जाने के बाद अब यह मामला गर्माता दिखाई दे रहा है।

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