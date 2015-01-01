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ज्ञापन:मांगों को लेकर शिष्टमंडल डीसी को मिला

मुक्तसर2 घंटे पहले
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भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के एक शिष्टमंडल ने राज्य कमेटी के आह्वान पर पंजाब सरकार से संबंधित मांगों संबंधी जिलाध्यक्ष पूर्ण सिंह दोदा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के नाम डीसी कार्यालय मुक्तसर में ज्ञापन दिया।

इस समय किसान नेताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पूर्ण सिंह दोदा, महा सचिव गुरभगत सिंह भलाईआना ने कहा कि पंजाब सरकार ने 2017 विधान सभा चुनाव मौके किसानों से वायदे किए थे कि कर्जा कुर्की खत्म फसलों की पूरी रकम, घर घर नौकरी देने, नशों को चार सप्ताह में बंद करने, खुदकुशी पीडितों को फौरी राहत के तौर पर 5-5 लाख रुपए देन, पूूरा कर्जा खत्म करने आदि , जो आज तक वफा नहीं हुए। नेताओं ने ओर मांगों संबंधी जिक्र करते मांग की कि पंजाब सरकार द्वारा किसानों को एमएसपी मिलने की गारंटी के बिना ही फसलों की खरीद बडे व्यापारियों व कॉपोरेट घरानों को निजी तौर पर करने की खुल देने बारे 2017 व 2013 में बनाए गए कानूनों सहित ठेका खेती बिल 2019 रद्द किए जाएं, कोरोना की आड में या दफा 144 की उल्लंघना के तहत संघर्षशील किसानों, मजदूरों, मुलाजिमों, विद्यार्थियों व अन्य सिर किए पुलिस केस तुरंत वापस लिए जाएं, मोंटेक सिंह आहलूवालिया कमेटी भंग की जाए आदि।

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