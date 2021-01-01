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नामांकन का अंतिम दिन:पूरी तरह सतर्क रहा डीसी दफ्तर, उम्मीदवारों को ही थी अंदर जाने की अनुमति

मुक्तसर2 घंटे पहले
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बंद पड़े डीसी कार्यालय के गेट बाहर खड़े लोग। - Dainik Bhaskar
बंद पड़े डीसी कार्यालय के गेट बाहर खड़े लोग।
  • जलालाबाद में नामांकन के समय हुई हिंसक झड़पों के बाद प्रशासन था मुस्तैद

गत दिवस जलालाबाद में नामांकन समय हुई हिंसक झड़पों के बाद मुक्तसर प्रशासन ने नामांकन के अंतिम दिन पूरे डीसी कार्यालय को ही एक तरह से सील कर दिया। प्रत्याशियों के अलावा बिल्डिंग के अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं थी, जिसके चलते सरकारी कामकाज के लिए आम लोग बहुत परेशान होते रहे।

इनमें कई लोग वह थे जो कई किलोमीटर दूर गांवों से अपने काम के लिए डीसी कार्यालय आए थे। सख्ती इतनी थी कि पुलिस ने पत्रकारों को भी पहले तो अंदर जाने से ही रोक दिया परंतु बाद में उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें गेट बाहर ही खड़ा कर दिया अंदर नामांकन दाखिल का कार्य चल रहा आप 2 बजे के बाद आएं। वह अपनी दिहाड़ी छोड़कर यहां आया और जब वह यहां पहुंचा तो उसे पता चला कि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसके चलते उसकी आज ही दिहाड़ी भी खराब हो गई।

लोग सुबह से खड़े रहे बाहर नहीं जाने दिया अंदर

गांव सोथा के सतपाल, निर्मला रानी, जमना देवी, कालेवाला से बब्बू, जवाहरे वाला से लाल सिंह ने बताया कि वह अपने लाभपात्र कार्ड के लिए सुबह 10 बजे से डीसी कार्यालय के बाहर भूखा, प्यासा खड़ा है, परंतु उसने अंदर नहीं जाने दिया जा रहा।

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