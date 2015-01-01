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टक्कर:मोटरसाइकिल की टक्कर से व्यक्ति की मौत

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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फिरोजपुर-फाजिल्का राष्ट्रीय राजमार्ग पर लक्खोके बेहराम में मोटरसाइकिल की टक्कर मे एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस को दिए बयान में राज कुमार पुत्र जस्सा राम (65 वर्ष ) निवासी गांव दिला राम ने बताया कि वह अपने पिता के साथ पंजाब एंड सिंध बैंक लक्खो के बेहराम गए थे तो उसके पिता लघु शंका निवारण के लिए जब सड़क पार कर रहे थे तो एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार जो फाजिल्का साइड से आ रहा था ने टक्कर मार दी जिससे उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। एएसआई सुखचैन सिंह ने अज्ञात व्यक्ति पर केस दर्ज कर लिया है।

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