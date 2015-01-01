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समस्याएं:फरीदकोट में डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के शिष्टमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी को मिलकर बताई समस्याएं

फरीदकोटएक घंटा पहले
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डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट फरीदकोट का एक शिष्टमंडल अपनी समस्याओं को लेकर वीरवार को जिला अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुखी के नेतृत्व में जिला शिक्षा अफसर एलिमेंट्री को मिला। सुखविंदर ने बताया कि प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कारगर नहीं है, जिस कारण छात्रों और शिक्षकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर छात्रों के पास मोबाइल व इंटरनेट उपलब्ध नहीं, परन्तु विभाग लगातार ऑऩलाइन शिक्षा के लिए दबाव बना रहा है जिस कारण शिक्षक व छात्रों के अभिभावक मानसिक परेशानी में हैं। ग्रांटों के प्रयोग के बारे में जिला शिक्षा अफसर के साथ बात करते हुए कहा कि ग्रांटें खर्च करने के लिए अध्यापकों पर गैरजरूरी दबाव बनाना बंद किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के समय में वर्दियों और अन्य चीजों की किल्लत होने के कारण सही वस्तुएं खरीदने में समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की मीटिंगों का शड्यूल जारी किया जाए और जरूरत पड़ने पर ही जूम मीटिंग की जाए।

उन्होंने बताया कि बेशक राज्य में प्राइमरी स्कूल और मिडल स्कूल बंद हैं परन्तु शिक्षा सचिव की तरफ से अध्यापकों को गैरजरूरी काम भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते छात्रों को स्कूल बुलाना उनकी मजबूरी बन रही है, जिससे छात्र और शिक्षकों का नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। बेशक सरकारी स्कूल बंद हैं, परन्तु फिर भी अध्यापक लगातार स्कूल जा रहे हैं। वर्दियों का वितरण, राशन वितरण, किताबों का वितरण और

अन्य जरूरी कामों के कारण विद्यार्थियों को स्कूलों में आना पड़ रहा है, जिससे शिक्षा विभाग सरकार की आंखों में धूल डाल रहा है। जिला शिक्षा अफसर ने बताया कि जूम मीटिंगों का शड्यूल जारी किया जाएगा, मंगलवार और बुधवार ही जूम मीटिंग की जाएंगी। इस मौके गगन पाहवा, प्रदीप सिंह, रजिन्दर सिंह, अवतार सिंह, रविन्दरपाल सिंह रिंपी, दिलबाग सिंह, दीपक कुमार, कुलदीप सिंह, गुरजिन्दर सिंह डोहक, स्वराज सिंह और लवकरन सिंह आदि उपस्थित थे।

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