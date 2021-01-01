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मांग और प्रदर्शन:बिजली संशोधन बिल वापस लेने और छठा वेतन आयोग लागू करने की मांग

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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मांगों को लेकर धरना देते बिजली कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
मांगों को लेकर धरना देते बिजली कर्मचारी।
  • कर्मचारियों ने मांगों को लेकर बिजली बोर्ड कांप्लेक्स में दिया धरना

पीएसईबी ज्वाइंट फेडरेशन पंजाब के आह्वान पर फिरोजपुर छावनी स्थित बिजली बोर्ड कांप्लेक्स में धरना दिया गया। इसमें पेंशनर्स एसोसिएशन के स्टेट सचिव राकेश शर्मा, सर्कल प्रधान हकूमत राय, चन्नण सिंह, मुखत्यार सिंह के अलावा सर्कल प्रधान जगतार सिंह टीएस, राजेश देवगन प्रधान, रमनदीप सिंह और कुलवंत सिंह आदि ने भाग लिया।

इसमें मुख्य मांगों केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को वापस लेने, बिजली संशोधन बिल 2020 रद्द करने, केंद्र सरकार की तरफ से देश के सरकारी अर्ध सरकारी अदारे बेचने के विरोध में वक्ताओं ने आवाज बुलंद की। नेताओं ने पंजाब सरकार की तरफ से छठा पे कमीशन लागू करना, डीए की किस्तों का बकाया, मेडिकल भत्ता और कैशलैश स्कीम लागू करना, ठेके पर भर्ती मुलाजिमों को पक्के करने की मांग भी रखी। वहीं पेंशनर्स को बिजली यूनिटों में रियायत दी जाए। 12 फरवरी को चंडीगढ़ और 23 फरवरी को पटियाला में धरना दिया जाएगा।

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