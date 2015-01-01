पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

समीक्षा बैठक:कोहरे में रेलपथ की संरक्षा व समय पालन करने पर चर्चा, ताकि ट्रेन परिचालन में व्यवधान न आए

फिरोजपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • डीआरएम ने कार्य निष्पादन समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

वीरवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में डीआरएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक व सभी ब्रांच अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजित की। बैठक में कोहरे के दौरान रेलपथों की संरक्षा, समय पालन एवं कुल माल लदान का हिस्सा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।डीआरएम राजेश अग्रवाल ने कहा कि रेलवे के लिए संरक्षा अति आवश्यक है। कोहरे के मौसम के दौरान संरक्षा

बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को परामर्श देने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने संरक्षा से जुड़े सभी स्टाफ को निर्देश दिए कि कि वे अपनी ड्यूटी के दौरान कोई शार्ट कट तरीके न अपनाएं ताकि ट्रेन परिचालन में व्यवधान उत्पन्न हो। उन्होंने रेलगाड़ियों के निर्वार्ध परिचालन के लिए रेलपथों, रिले, पैनल कक्षों और मानवीय भूल में कमी लाने के लिए संरक्षा बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने सुरक्षा को प्राथमिकता देते

हुए वरिष्ठ मंडल अभियंता समन्वय से कहा कि मंडल के सभी सहायक मंडल अभियंता एवं सुपरवाइजर मंडल के सम्पूर्ण ट्रैकों की दरारों एवं वेल्डों की व्यापक निगरानी करें। उन्होंने बताया कि सभी रेलगाड़ियों में फॉग सिग्नल डिवाइस लगा होना सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता को कहा गया है ताकि रेलगाड़ियों का समयपालन कायम रहें। डीआरएम ने वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक व वरिष्ठ मंडल परिचानल

प्रबंधक से कहा कि मंडल के बिजनेस डिवेल्पमेंट यूनिट के उधमियों, व्यापारियों से परस्पर संपर्क बनाए रखें ताकि उनको माल लदान हेतु बेहतर सेवाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने रेलवे द्वारा दी जा रही रियायतों को ग्राहकों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद्धान्न एवं अन्य वस्तुओं के लदान में वृद्धि हुई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें