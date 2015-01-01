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नियुक्त:डाॅ. अनिल गर्ग एंटी करप्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिला प्रधान नियुक्त

गिद्दड़बाहा2 घंटे पहले
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भ्रष्टाचार विरोधी संगठन एंटी करप्शन फेडरेशन आॅफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रधान मुकुल शर्मा और पंजाब प्रधान संजीव कुमार गर्ग द्वारा गिद्दड़बाहा के डाॅ. अनिल गर्ग को संस्था का जिला प्रधान नियुक्त किया गया है।

इस मौके पर डाॅ. अनिल गर्ग ने कहा कि जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, उसको वह पूरी तनदेही के साथ निभाएगें। डाॅ. गर्ग ने कहा कि समाज में रिश्वत की बीमारी गंभीर रूप धारण करती जा रही है और इस पर नकेल डालना समय की मुख्य जरूरत है। इस मौके पर पंजाब प्रधान संजीव गर्ग के अलावा फेडरेशन के जिला डायरैक्टर मुकेश कुमार भी मौजूद थे।

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